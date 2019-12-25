Массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В сообщении говорится, что снимать все ограничения нельзя из-за большого прироста новых случаев инфицирования, который фиксируется ежедневно.

Эти изменения в указ губернатора вступят в силу сегодня, 5 июня. цитата из указа губернатора Пермского края

При продлённом режиме повышенной готовности по-прежнему не смогут работать торговые центры, предприятия общепита, спортивные и культурные учреждения. Массовые мероприятия также запрещены.

По словам главного санитарного врача региона Виталия Костарева, с 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса в Пермском крае выше единицы. При этом в клиниках субъекта занято больше половины мест. Это, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, не позволяет снять ограничения.

Ранее мы рассказывали, что карантин на Кубани продлили до 21 июня.