В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В сообщении говорится, что снимать все ограничения нельзя из-за большого прироста новых случаев инфицирования, который фиксируется ежедневно.
Эти изменения в указ губернатора вступят в силу сегодня, 5 июня.
цитата из указа губернатора Пермского края
При продлённом режиме повышенной готовности по-прежнему не смогут работать торговые центры, предприятия общепита, спортивные и культурные учреждения. Массовые мероприятия также запрещены.
По словам главного санитарного врача региона Виталия Костарева, с 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса в Пермском крае выше единицы. При этом в клиниках субъекта занято больше половины мест. Это, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, не позволяет снять ограничения.
Ранее мы рассказывали, что карантин на Кубани продлили до 21 июня.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все