Власти приняли решение открыть парки, скверы и набережные.

Карантин на Кубани продлили до 21 июня. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба.

По его словам, Кубань не может снять полностью все ограничения, так как в регион могут приехать граждане из субъектов с разной эпидемиологической обстановкой.

Сохранить карантин до 21 июня предложила глава кубанского Роспотребнадзора Мария Потемкина. Причина, по её словам, в том, что с 1 июня в Краснодарский край стало прибывать намного больше пассажирских самолётов.

В регионе будут по-прежнему запрещены массовые и развлекательные мероприятия. Закрыты торговые центры и пляжи, запрещено бронирование отелей и гостиниц. Действует общий масочный режим, а также пропускной — между муниципалитетами.

При этом власти приняли решение открыть парки, скверы и набережные. Это сделано, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.

Ранее мы рассказывали, что пляжи Черноморского побережья Кубани откроют по решению Роспотребнадзора.

Видео: YouTube / CoolTimes, Instagram / kondratyevvi