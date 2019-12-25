Ограничения в регионе продлили до 21 июня.

Пляжи Черноморского побережья Кубани откроют по решению Роспотребнадзора. Об этом во время регионального заседания оперативного штаба заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам чиновника, на данном этапе соответствующего распоряжения от экспертов местная власть не получала. В связи с этим на Кубани продляются ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Они будут длиться до 21 июня.

Пляж может начать работать только в соответствии с решением Роспотребнадзора края Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Напомним, что с 31 марта по 12 апреля в регионе был введен карантин. Позже режим изменили на самоизоляцию. С середины мая правительство начало постепенно снимать ограничения. С 23 числа введены послабления для местного населения. Однако массовые скопления в общественных местам по-прежнему запрещены. Регион открыл для прогулок парки, скверы, для занятия спортом - стадионы. Сохраняется масочный режим и система красных пропусков для передвижения на транспортном средстве между муниципалитетами. Действуют ограничения на въезд в регион.

В Краснодарском крае произошло землетрясение.