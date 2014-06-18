В Пермском крае проверяют видео с пьяным врачом

На видео мужчина в медицинской одежде находился в рабочем кабинете в неадекватном состоянии. Он лежал на кушетке и невнятно разговаривал.

Минздрав Пермского края проводит проверку после появления в соцсетях видео с медиком, находившимся на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения. Медработника уже отстранили от работы. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

На видео мужчина в медицинской одежде находился в рабочем кабинете в неадекватном состоянии. Он лежал на кушетке и невнятно разговаривал.

В Минздраве уточнили, что с врача запросят объяснения и применят меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением.

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Видео: Youtube/Pro Город