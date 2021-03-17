Злоумышленник оставил отцу пострадавшего свой номер телефона.

В Перми мужчина избил 10-летнего мальчика в лифте. Об этом сообщили местные журналисты. Преступление зафиксировано в микрорайоне Закамске. Его зафиксировал камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что трое школьников ехали наверх. На одном из этажей в лифт зашел взрослый мужчина. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, был ли знаком злоумышленник с несовершеннолетними или нет.

Подозреваемый сказал детям несколько слов, после чего дважды ударил ребенка по лицу. У пострадавшего мальчика сняты побои. На лице видны синяки после произошедшего в лифте. В социальных сетях отец ребенка заявил, что обидчик нашелся. Он дал свой телефонный номер для связи.

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Видео: Telegrаm / Mash