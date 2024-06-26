В ходе досмотра машины оперативники обнаружили и изъяли 89 свертков с "дурман-травой".

В Пензенской области будут судить наркокурьера, перевозившего 3,5 кг марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был уроженец Башкирии, на 752 километре ФАД М-5 "Урал". В ходе досмотра машины оперативники обнаружили и изъяли 89 свертков с "дурман-травой". Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени задержан курьер, похитивший по указке аферистов около 5 млн рублей.

Видео: УМВД по Пензенской области