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В Пензе задержали совершившего серию квартирных краж мужчину

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Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

В Пензе задержали совершившего серию квартирных краж мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с марта 2022-го по январь 2025 года злоумышленник совершал хищения ювелирных украшений, денег и других ценных вещей. В пензенскую полицию с заявлениями о кражах обратились девять жителей города. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Мужчина был задержан при попытке покинуть город на поезде. В его багаже обнаружили коллекционные монеты и драгоценности. Задержанный признался, что похищенное имущество он продавал в Москве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Югре выявили около 700 нарушений миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Пензенской области

Теги: задержание, квартирные кражи, пенза, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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