В новогоднюю ночь вход в Павловский парк будет бесплатным

В новогодние каникулы, со 2 по 9 января, парк будет открыт с 7:00 до 19:00.

В новогоднюю ночь (с 07:00 31 декабря до 19:00 1 января) петербуржцы смогут бесплатно посетить Павловский парк. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Павловск".

В новогодние каникулы, со 2 по 9 января, парк будет открыт с 7:00 до 19:00. При этом c 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 вход бесплатный, а c 10:00 до 17:00 вход платный.

Павловский же дворец будет закрыт для посещения 31 декабря и 1 января. На каникулах, со 2 по 9 января, дворец будет работать без выходных.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Павловск"