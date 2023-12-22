В Павловске старые ограждения заменят на безопасные

В этом году около заповедника погибли двое травмированных лосей. Они застряли на заборе.

Природоохранная прокуратура Петербурга вместе с комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности побывали в Павловском парке. Там сотрудники ведомства провели проверку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в этом году около заповедника погибли двое травмированных лосей. Они застряли на "стрелах" ограждения. Чтобы с другими животными не повторилась трагедия, проверяющие попросили заменить ограждение. Нужно установить забор без травмоопасных элементов.

По результатам проведенной проверки природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга предъявил в суд исковое заявление об обязании ФГБУ "Государственный музей-заповедник "Павловск" провести реконструкцию ограждений путем полного демонтажа острых пик забора. Пресс-служба прокуратуры

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб