В Павловске нашли артиллерийский снаряд времен войны

Артиллерийский снаряд калибра 100 мм находился на Краснофлотском переулке.

Вечером 7 октября, в городе Павловске Пушкинского района при проведении земляных работ был найден боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Артиллерийский снаряд калибра 100 мм находился на Краснофлотском переулке, недалеко от 52 дома. Снаряд позже забрали военнослужащие Западного военного округа, который после этого утилизируют.

Ранее в Кронштадте нашли похищенные артиллерийские орудия XIX века.

Фото (носит иллюстративный характер): ГУ МЧС