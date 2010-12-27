В Пасхальную ночь петербургской подземкой воспользовалось более 17 тысяч пассажиров

Самыми популярными оказались три станции: "Гостиный двор", "Невский проспект" и "Площадь Александра Невского - 1".

В ночь с 7 на 8 апреля в метро Петербурга спустилось около 17,3 тысяч пассажиров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе метрополитена.

В связи с празднованием Светлой Пасхи метро в Северной столице работало круглосуточно. В эту ночь самыми популярными среди жителей и гостей города оказались станции "Невский проспект", "Гостиный двор" и "Площадь Александра Невского - 1".

В пресс-службе петербургской подземки отметили, что всего с начала 2018 года в ночной период метрополитен перевез почти 267 тысяч человек. Наибольший показатель зафиксирован пока в новогоднюю ночь (более 234 тысяч человек).

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