В Парголово разбился 50-летний водитель квадроцикла

Мужчина съехал в кювет.

Днем 3 июня в Парголово произошла трагедия. На Вокзальном шоссе 50-летний водитель квадроцикла съехал в кювет и погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Точную причину смерти должны установить судмедэксперты. У следствия есть две версии гибели мужчины. По одной из них, водитель квадрацикла не справился с управлением и съехал в канаву, где от полученных повреждений погиб. По другой версии мужчине стало плохо во время езды, и он мог скончаться прямо за рулем транспортного средства.

Ранее мы писали, что в ДТП в области погиб водитель квадроцикла.

Фото: Piter.TV