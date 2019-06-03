В ДТП в области погиб водитель квадроцикла

Накануне, в Ленинградской области мужчина на смерть разбился на квадроцикле. Об этом Piter.TV сообщили в ОГИБДД по Киришскому району.
Как стало известно, авария случилась 2 июня в районе восьми часов вечера на автодороге "Зуево - Новая Ладога". По предварительной информации, водитель попытался развернуться на большой скорости, не справился с управлением и перевернулся. Во время ДТП на нем не было защитной экипировки и шлема. В результате 51-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы сообщали о ДТП на Искровском проспекте с участием мотоциклиста.
Фото и видео: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург."
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