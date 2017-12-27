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Частный дом и два автомобиля сгорели в Парголово
Сегодня, 19:30
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Asyaromanenkova
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Частный дом и два автомобиля сгорели в Парголово

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В первый день 2018 года в Парголово сгорел частный дом. Пожар также уничтожил гараж, в котором стояли две легковые машины.

Неприятно начался новый год для владельцев дома в садоводстве "Климовец" в Выборгском районе Петербурга. О возгорании дома 77 на улице Бугровская в МЧС сообщили в 15.20.

Пожар охватил двухэтажный дом и гараж. Дым от возгорания поднялся высоко над землей и был заметен издалека.

На место ЧП приехали четыре пожарных расчета. Специалисты потушили огонь уже в 16.30. В результате возгорания никто не пострадал. Но от дома и гаража почти ничего не осталось. Также сгорели две машины, которые стояли в помещении.

Частный дом и два автомобиля сгорели в Парголово

Частный дом и два автомобиля сгорели в Парголово

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости спб , пожар спб , происшествия спб

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