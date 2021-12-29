В Парголово открыли зал для прыжков на батуте

На создание спортивного зала из городского бюджета было выделено более 39 млн рублей.

В Парголово на улице Николая Рубцова открылся зал для занятий на батуте – новая площадка Спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

С инициативой создать такую площадку к Владимиру Путину обратился ветеран Великой Отечественной войны, петербургский тренер по акробатике Игорь Виноградов.

На создание спортивного зала из городского бюджета было выделено более 39 млн рублей. Он оснащен всем необходимым спортивным оборудованием и мультимедийной техникой. Также здесь есть площадка для скалолазания.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района