В Парголово "Ласточка" насмерть сбила местного жителя

В Выборгском районе поезд сбил человека, переходящего на красный свет.

Как сообщают очевидцы на железнодорожных путях в Парголово электропоезд сбил человека. Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. Трагедия произошла около семи часов вечера 30 января.

Об инциденте сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Согласно полученным сведениям, пешеход решил не следовать ПДД и начал движение на запрещающий свет. Машинист “Ласточки” не успел затормозить, так как слишком поздно заметил в темноте препятствие на путях.

Пострадавший погиб на месте от полученных травм. В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Они устанавливают личность жертвы. По данному инциденту проводится доследственная проверка.