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В Парголово "Ласточка" насмерть сбила местного жителя
Сегодня, 7:54
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lesjasap
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В Парголово "Ласточка" насмерть сбила местного жителя

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В Выборгском районе поезд сбил человека, переходящего на красный свет.

Как сообщают очевидцы на железнодорожных путях в Парголово электропоезд сбил человека. Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. Трагедия произошла около семи часов вечера 30 января. 
 
Об инциденте сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Согласно полученным сведениям, пешеход решил не следовать ПДД и начал движение на запрещающий свет. Машинист “Ласточки” не успел затормозить, так как слишком поздно заметил в темноте препятствие на путях. 
 
Пострадавший погиб на месте от полученных травм. В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Они устанавливают личность жертвы. По данному инциденту проводится доследственная проверка.
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Теги: выборгский район , гибель человека , ласточка , парголово , поезд , сбили пешехода , электричка
Категории: Новости СПб Происшествия

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    Сегодня 10:27

    &quot;Машинист не успел затормозить&quot;)))) У поездов путь торможения гигантский! Какое там затормозить

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