В Пакистане при столкновении поездов погибли более 30 человек

Сначала сошел с рельсов один состав, а затем в него врезался другой.

В Пакистане в результате столкновения двух поездов погибли 32 человека и 64 получили ранения разных степеней тяжести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

По данным СМИ, трагедия произошла в районе города Готки в южной провинции Синд. Первоначально один поезд сошел с рельсов и опрокинулся, а затем с ним совершил столкновение другой пассажирский железнодорожный состав.

Доставать из поездов раненных и тела погибших спасателям помогали местные жители. Всех их отправили в местные медицинские учреждения.

Причины случившегося пока не выявлены.

Ранее три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Подмосковье.

Видео: Youtube/PAK RAIL TECH