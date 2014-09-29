В Пакистане при столкновении поездов погибли более 30 человек

В Пакистане в результате столкновения двух поездов погибли 32 человека и 64 получили ранения разных степеней тяжести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.
По данным СМИ, трагедия произошла в районе города Готки в южной провинции Синд. Первоначально один поезд сошел с рельсов и опрокинулся, а затем с ним совершил столкновение другой пассажирский железнодорожный состав.
Доставать из поездов раненных и тела погибших спасателям помогали местные жители. Всех их отправили в местные медицинские учреждения.
Причины случившегося пока не выявлены.
Ранее три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Подмосковье.
Видео: Youtube/PAK RAIL TECH
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