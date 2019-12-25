Грузовой поезд сбил пенсионера на перегоне «Мга-Назия»

75-летний мужчина попал под колёса поезда в Кировском районе Ленобласти.

Управление транспортной безопасности проводит проверку обстоятельств инцидента, произошедшего на перегоне между станциями Мга и Назия. По данным Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу, под колёса грузового поезда возле платформы "63 километр" попал 75-летний мужчина, переходивший через железнодорожные пути в неположенном месте. Сообщение о наезде поступило в дежурную часть в 11 часов 03 минуты 24 мая.

По предварительной информации, пожилой человек пересекал полотно перед движущимся в его сторону составом, не реагируя на громкие сигналы машиниста, очевидно, стараясь успеть проскочить перед поездом. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но полностью остановить состав не успел. Пенсионер был сбит и получил множественные травмы различной степени тяжести. Пострадавший был госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии; транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка.

Ранее электричка сбила пенсионера в Гатчинском районе.

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