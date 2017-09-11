В "Озерках" неадекватная женщина прыгала по автомобилям

Очевидцы сообщили о странном поведении одной петербурженки в “Озерках”. Женщина в неадекватном состоянии прыгала по крышам автомобилей днем 10 августа. Инцидент произошел недалеко от магазина “Перекресток” в северной части города. От действий нарушительницы пострадали несколько легковых автомобилей.

Как стало известно, сначала женщина бегала по крышам машин, а затем и вовсе улеглась на одну из них. При этом, злоумышленница кричала, что транспорт ее, а муж за все заплатит. Свидетели рассказали, что охрана супермаркета справиться с прыгуньей не смогла.

В настоящее время с хулиганкой разбираются представители правоохранительных органов.

Видео: Мегаполис