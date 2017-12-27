В Отрадном "сноубордист" в маске стрелял по сотруднице магазина

В Ленобласти преступник с серьезным арсеналом оружия попытался расстрелять продавщицу в магазине.

В Отрадном мужчина напал на продавщицу в продуктовом магазине. С собой у агрессивного посетителя был светозвуковой автомат, складной нож, муляж гранат и холостые патроны. Со всей амуницией петербуржец пытался ограбить заведение. Позже преступника задержали сотрудники вневедомственной охраны по региону.

С заявлением на злоумышленника в десять часов вечера 13 января обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала полиции о разбойном налете на магазин, в котором она работает. По сведениям от потерпевшей, мужчина в маске для сноуборда зашел в помещение и выстрелил в сторону окошка для выдачи товара из “Калашникова”.

Поймать мужчину удалось “по горячим следам” спустя час. Пострадавшая продавщица отделалась испугом. От госпитализации она отказалась.