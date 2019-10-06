В Отрадном захоронили останки 39 красноармейцев

Останки 39 бойцов-красноармейцев были обнаружены в ходе проведения поисковой работы в районе города Отрадное поисковыми отрядами "Невский рубеж", "Отрадное" и "Суворов".

На братском захоронении "Ивановский пятачок" в районе города Отрадное Ленинградской области 12 сентября Отдел по увековечению памяти погибших при защите Отечества Центра "Молодежный" провел торжественно-траурную церемонию захоронения останков 39 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в Великой Отечественной войне.



В траурном митинге приняли участие местные жители и молодёжь, а также Комитет по молодежной политике Ленобласти и администрация города Отрадное, военнослужащие и поисковики.





Останки 39 бойцов-красноармейцев были обнаружены в ходе проведения поисковой работы в районе города Отрадное поисковыми отрядами "Невский рубеж", "Отрадное" и "Суворов".

Имена двух красноармейцев установили поисковики. Иван Михайлович Андрианов и Павел Никифорович Хазарин в дальнейшем будут увековечены на плитах воинского захоронения.

Фото: ВКонтакте/ Ленинградское региональное отделение