  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Отрадном захоронили останки 39 красноармейцев
Сегодня, 12:21
137
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Отрадном захоронили останки 39 красноармейцев

0 0

Останки 39 бойцов-красноармейцев были обнаружены в ходе проведения поисковой работы в районе города Отрадное поисковыми отрядами "Невский рубеж", "Отрадное" и "Суворов".

На братском захоронении "Ивановский пятачок" в районе города Отрадное Ленинградской области 12 сентября Отдел по увековечению памяти погибших при защите Отечества Центра "Молодежный" провел торжественно-траурную церемонию захоронения останков 39 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в Великой Отечественной войне.

В траурном митинге приняли участие местные жители и молодёжь, а также Комитет по молодежной политике Ленобласти и администрация города Отрадное, военнослужащие и поисковики.



Останки 39 бойцов-красноармейцев были обнаружены в ходе проведения поисковой работы в районе города Отрадное поисковыми отрядами "Невский рубеж", "Отрадное" и "Суворов".

Имена двух красноармейцев установили поисковики. Иван Михайлович Андрианов и Павел Никифорович Хазарин в дальнейшем  будут увековечены на плитах воинского захоронения.

Фото: ВКонтакте/ Ленинградское региональное отделение

Теги: захоронение, отрадное
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии