В Отрадном мужчина дважды изнасиловал жертву, при этом расспрашивая ее о жизни

Мужчина решил поболтать с жертвой, дважды насиловав девушку.

По сообщению правоохранительных органов, 1 октября около половины десятого вечера на молодую девушку было совершено нападение. Преступник подкараулил жертву, когда та возвращалась домой. Петербурженка шла из школы, в которой ее мама работает библиотекарем. Сама пострадавшая является студенткой техникума.

Молодой мужчина схватил девушку и приставил к ее горлу нож. Инцидент произошел вблизи гаражного массива на Железнодорожной улице в городе Отрадном Ленинградской области. Злоумышленник дотащил жертву до реки Святка и совершил насильственные действия над несовершеннолетней. После этого преступник начал 15-минутный разговор про жизнь девушки, а затем снова изнасиловал.

Затем мужчина отвел девушку до железнодорожной станции “Ивановская”, сел на электричку до поселка Мга и уехал.

В настоящее время подозреваемого разыскивает полиция. Мужчина выглядел на 25-27 лет, около 160 см. Был одет в темный пуховик и светло-коричневые брюки.