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В Отрадном мужчина дважды изнасиловал жертву, при этом расспрашивая ее о жизни
Сегодня, 10:14
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lesjasap
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В Отрадном мужчина дважды изнасиловал жертву, при этом расспрашивая ее о жизни

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Мужчина решил поболтать с жертвой, дважды насиловав девушку.

По сообщению правоохранительных органов, 1 октября около половины десятого вечера на молодую девушку было совершено нападение. Преступник подкараулил жертву, когда та возвращалась домой. Петербурженка шла  из школы, в которой ее мама работает библиотекарем. Сама пострадавшая является студенткой техникума.
 
Молодой мужчина схватил девушку и приставил к ее горлу нож. Инцидент произошел вблизи гаражного массива на Железнодорожной улице в городе Отрадном Ленинградской области. Злоумышленник дотащил жертву до реки Святка и совершил насильственные действия над несовершеннолетней. После  этого преступник начал 15-минутный разговор про жизнь девушки, а затем снова изнасиловал.
 
Затем мужчина отвел девушку до железнодорожной станции “Ивановская”, сел на электричку до поселка Мга и уехал. 
 
В настоящее время подозреваемого разыскивает полиция. Мужчина выглядел на 25-27 лет, около 160 см. Был одет в темный пуховик и светло-коричневые брюки.
Теги: изнасилование , ленобласть , отрадное
Категории: Новости СПб

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