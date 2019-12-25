Правоохранительные органы ранили преступника, после чего тот умер.

В Осло мужчина с ножом напал на полицейский патруль. Об этом сообщили местные журналисты из издания Verdens Gang. Известно, что инцидент произошел в столице Норвегии. Представителям закона пришлось открыть огонь по преступнику. Им удалось ранить мужчину. Позже потерпевший был госпитализирован в больницу, в которой скончался. В настоящее время данных о мотивах атаки, а также о возможных других пострадавших нет.

Ученые создали деревянный нож, который острее стального.

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