В Орле во время автошоу машина въехала в зрителей

Очевидцы сняли на видео момент наезда машины на зрителей.

На автошоу во время дрифта машина въехала в трибуну со зрителями.

В минувшие выходные в Орле на парковке возле ТЦ проходило автошоу, посвященное открытию сезона. Во время исполнения дрифта автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 28-летнего спортсмена въехал в трибуну со зрителями. На видео видно, что люди бросились врассыпную, 18-летний парень не успел отскочить. У него диагностированы переломы обеих ног.

ГИБДД разбирается в случившемся. По одной из версий, у машины отказали тормоза.

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Видео: ВК, Авто Белгород