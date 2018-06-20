В Орле во время автошоу машина въехала в зрителей

На автошоу во время дрифта машина въехала в трибуну со зрителями.
В минувшие выходные в Орле на парковке возле ТЦ проходило автошоу, посвященное открытию сезона. Во время исполнения дрифта автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 28-летнего спортсмена въехал в трибуну со зрителями. На видео видно, что люди бросились врассыпную, 18-летний парень не успел отскочить. У него диагностированы переломы обеих ног.
ГИБДД разбирается в случившемся. По одной из версий, у машины отказали тормоза.
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Видео: ВК, Авто Белгород
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