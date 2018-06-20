В Москве водитель "Яндекс.Такси" избил велосипедиста и попал на видео

Очевидцы сняли на видео, как водитель такси избивает сбитого им велосипедиста.

В Московском Щелково водитель такси сбил велосипедиста, а потом избил его.

В соцсетях опубликовано видео избиения велосипедиста водителем "Яндекс. Такси". Сообщается, что такси сбило велосипедиста. Затем авто остановилось, из него вышел молодой мужчина и избил сбитого молодого парня. Затем сел в машину и уехал. К сбитому и избитому парню подошли женщины и предложили ему воду и помощь. Видно, что парень стоит на ногах неуверенно и вытирает лицо рукой.

Мнение пользователей соцсетей разделились. Одни считают, что водители, а особенно таксисты, обнаглели и творят беспредел. Другие же пишут, что хоть и не одобряют действия таксиста, но велосипедист получил по заслугам. Вероятно, велосипедист выскочил под колеса такси неожиданно из-за припаркованных автомобилей.

Видео: Прессхата.