В Орске задержали пенсионерку по подозрению в убийстве двухлетней внучки

На девочке были множественные колото-резаные раны в области шеи.

Следственные органы Оренбургской области задержали жительницу Орска по подозрению в убийстве маленькой внучки. Об этом сообщила пресс-служба областного Следкома.

В ночь на понедельник вблизи многоквартирного жилого дома по улице Короленко было тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами в области шеи. По подозрению в убийстве задержали 60-летнюю женщину, которая является бабушкой девочки.

По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла ножом телесные повреждения в области шеи внучке. Женщина задержана.

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Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации