Суд в Дагестане арестовал братьев-росгвардейцев, обвиняемых в убийстве бывшего главы села

Обвиняемые в убийстве Сулейман Курбанов и Салман Курбанов заключены под стражу до 5 апреля.

Советский суд города Махачкалы заключил под стражу двух братьев-росгвардейцев, обвиняемых в убийстве в здании отдела полиции. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Обвиняемые в убийстве Сулейман Курбанов и Салман Курбанов заключены под стражу до 5 апреля.

Двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану 7 февраля стали фигурантами дела об убийстве мужчины в отделении полиции. По версии следствия, 6 февраля около восьми вечера в одном из кабинетов двое сотрудников Росгвардии из-за ранее возникшей неприязни "произвели многочисленные выстрелы" в 34-летнего бывшего главу села. Он умер на месте.

Ранее суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в организации убийства юриста.

Видео: Instagram/mvd.dagestan