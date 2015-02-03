Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в организации убийства юриста

Организатор предложил "наемному убийце" 5 тысяч долларов.

В Петербурге 58-летний Алексей Рудаков, предполагаемый организатор заказного убийства, не согласен с вынесенными ему обвинениями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, обвиняемый бизнесмен, будучи на грани банкротства, организовал убийство своего юриста. Заказчик нашел "киллера", которым на деле оказался сотрудник полиции. Они встретились 28 января на Никольской площади, где Рудаков предложил "наемному убийце" 5 тысяч долларов, чтобы избавиться от юриста. Затем бизнесмен обеспечил стрелка оружием и боеприпасами. Потерпевшего не убивали. Полицейские задержали Рудакова 5 февраля на Никольской площади, свою вину он не признал.

7 февраля Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако предприниматель ссылался на проблемы со здоровьем, из-за чего просил отправить его под домашний арест.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге задержали женщину, которая "заминировала" отдел полиции на Беговой улице.

Фото: Piter.tv