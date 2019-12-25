В Петербурге задержали бизнесмена, готовившего убийство юристу

Поводом для расправы стала процедура банкротства предпринимателя.

В Петербурге задержали 58-летнего бизнесмена, готовившего убийство своего неприятеля. Как рассказали в пресс-службе городского СК, в отношении мужчины возбуждены уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму.

Как выяснилось, подозреваемый питал неприязнь к юристу, ведущему процедуру его банкротства как физического лица, и решил убить специалиста. 28 января бизнесмен встретился на Никольской площади с "наемным убийцей", в роли которого выступил полицейский под прикрытием. Предприниматель пообещал за убийство юриста вознаграждение в размере 5 тысяч долларов США, а также сообщил необходимые сведения о своей жертве. На следующий день злоумышленник передал "наемнику" пистолет с глушителем и боеприпасы. 2 февраля "киллер" заявил, что убийство якобы совершено, а 5 февраля мужчины снова встретились на Никольской площади для обмена деньгами, но бизнесмена задержала полиция.

Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Ленобласти безработные ударили мужчину монтировкой по голове и угнали его автомобиль.

Фото: Piter.TV