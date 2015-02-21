В Оренбургской области девять человек насмерть отравились алкоголем

Следователями проверяется версия отравления контрафактным алкоголем

В Оренбургской области вследствие отравления алкоголем умерли девять человек. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в период с 6 по 7 октября в Домбаровском и Ясненском районах области скончались девять человек в возрасте от 36 до 73 лет. Медиками был поставлен предварительный диагноз – токсическое действие этанола.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

В настоящее время проверяется версия отравления контрафактным алкоголем. Специалисты изъяли образцы жидкости для проведения необходимых экспертиз.

Ранее в Красноярском крае молодой человек ограбил офис микрозаймов и ранил сотрудницу.

Фото: Piter.tv