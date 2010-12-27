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В Петергофе за 253 миллиона рублей отреставрируют павильон Катальной горки
Вчера, 17:25
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nastya960

В Петергофе за 253 миллиона рублей отреставрируют павильон Катальной горки

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Работы должны быть завершены 20 декабря 2021 года.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" ищет подрядчика, который отреставрирует павильон Катальной горки. Аукцион появился на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 253 миллиона рублей. За эти деньги в павильоне нужно восстановить элементы каркаса террасы, разобраться с осадочными трещинами фундамента, сделать гидроизоляцию. Работы должны быть завершены 20 декабря 2021 года.

Скаты Катальной горы составляли 532 метра, сама спусковая площадка находилась на высоте 20 метров. С этой горы катались до 1801 года, потом она стала разрушаться, в 1813 рухнули колоннады и в 1850-х ее разобрали совсем.

Фото: музей-заповедник "Петергоф"

 

 

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Теги: катальная горка, ораниенбаум, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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