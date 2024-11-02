В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы из Москвы

Подозреваемый был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности.

Российскими правоохранительными органами задержан мужчина, которого следователи подозревают в убийстве 15-летней школьницы из Москвы. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях сотрудниками пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что погибшая находилась вместе с родственниками на территории Омской области, но неожиданно пропала. Подозреваемым по уголовному делу проходит 41-летний мужчина. Ранее он был неоднократно судим за половые преступления. Фигурант отправлен под стражу.

Задержан ранее судимый житель Омска, подозреваемый в совершении убийства девочки. Расследование преступления проводится опытными следователями первого отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. пресс-служба МВД РФ

Установлено, что семья из трех человек: мать, отец и ребенок проживали в гостинице "Ника", находящейся рядом с городским парком Победы. Днем 22 июля школьница вышла погулять в парке и не вернулась. Ее искали родители, полицейские, спасатели и волонтеры. К поискам подключалась специальная техника и квадрокоптеры. Спустя три дня в районе лодочной станции на 3-й Островской улице удалось найти тело жертвы.

В Брянской области семейная пара предпринимателей уличена в хищении из бюджета свыше 14 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа