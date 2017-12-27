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Видео: в Омске в жилом доме произошёл взрыв бытового газа

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Вечером в Омске в жилом доме произошло ЧП из-за хлопка газа

Очевидцы сообщают, что вечером 12 января в жилом доме в Омске произошел взрыв бытового газа. После хлопка газа в квартире начался сильный пожар. Пламя перекинулось на третий и четвертый этажи.

Информация о ЧП на Кордной улице поступила в восемь часов по местному времени (по МСК 17:00). Сейчас на месте происшествия работают 125 человек и свыше 30 единиц спец. техники. Кроме того, проводится наращивание группировки сил и средств. Сотрудники специальных служб эвакуировали 20 жителей дома и подготовили пункты временного пребывания.

Известно, что среди пострадавших находятся тройняшки 2010 года рождения, которые получили ожоги, передает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на свои источники. 

Видео: YouTube / ЧП Омск

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Теги: взрыв , газ , омск
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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