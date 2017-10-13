В Омске пассажиры скрутили неадекватного водителя городского автобуса

В сети появилось видео от очевидца происшествия.

Накануне вечером, 12 октября, в сообществах города Омск разлетелась видеозапись инцидента, который произошел 6 октября на улицах города.

Пассажиры городского автобуса №69 заметили неадекватное поведение водителя. На Красном пути у "Эгоиста" пассажиры вытащили водителя из автобуса. На опубликованных кадрах видно, как трое молодых мужчин удерживают лежащего на асфальте четвертого мужчину. Один из них звонит по телефону. Лежащему на земле мужчине в какой-то момент подложили под голову подушечку. Водитель автобуса отчаянно матерится.

Чем закончился данный инцидент, и почему пассажиры задержали водителя на данный момент неизвестно.

Видео: ВК, ЧП Омск