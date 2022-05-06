В ГУ МЧС рассказали о пожароопасной обстановке.

В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром. Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на заявление региональных экстренных служб. В ГУ МЧС пояснили, что в городе небо затянуто плотными серыми тучами, а сильные порывы ветра разносят пыль и песок по улицам. Очевидцы замечают сломанные деревья и лежащие на дорогах ветки.При этом синоптики фиксируют теплую погоду.

На территории Омской области сложная пожароопасная обстановка. Днем 6 мая с сохранением ночью 7 мая ожидается сильный ветер 25 м/с и более. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ночное время суток местные синоптики прогнозируют в области сильное похолодание. Показатель упадет до -3 градусов по Цельсию, при прояснении снижение может составить до -8. Не исключаются дожди и грозы.

Духовой оркестр ГУ МЧС бесплатно выступит в Летнем саду.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

ВКонтакте / Татьяна Кузьмина, Наталия Комиссарова