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Духовой оркестр ГУ МЧС бесплатно выступит в Летнем саду
Сегодня, 9:23
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Духовой оркестр ГУ МЧС бесплатно выступит в Летнем саду

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Выступление будет длиться час.

Посетители Летнего сада смогут послушать духовой оркестр Главного управления МЧС России по Петербургу. Концерт на открытом воздухе пройдет 6 и 9 мая с 13:00 до 14:00.

Оркестр исполнит музыку известных советских композиторов, марши, вальсы, а также современные мелодии. Вход в сад свободный.

"Пожарный оркестр" был создан в городе на Неве в 1876 году. Широкую концертную деятельность он начал вести с 1903 года, когда в городе отмечали 100-летие со дня организации первой профессиональной пожарной команды. В начале XX века оркестр часто выступал в садах и парках, но после 1931-го года история обрывается. Вернуться к концертам в зеленых зонах решили в 2015 году. 

Ранее Piter.tv рассказывал о программе "Ночи музеев" в этом году. 

Фото: Русский музей

Теги: концерт, летний сад, оркестр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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