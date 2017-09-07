В Омске иномарка протаранила "скорую": пострадало 6 человек

В социальных сетях появились фотографии с места происшествия

Сегодня, 7 сентября, в Омске у СТЦ Мега на левом берегу Омска произошла жуткая авария с участием кареты "скорой помощи".

В машине "скорой" на момент аварии находились 4 человека: водитель, 2 фельдшера, пациент, которого госпитализировали в больницу, и родственник пациента. В легковом автомобиле находилась 25-летняя девушка водитель.

По предварительным данным, легковой автомобиль не предоставил преимущество "скорой", и произошло столкновение. Удар был очень мощным. В результате "скорую" перевернуло, а легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Для оказания помощи пострадавшим на место аварии выехало еще 4 автомобиля неотложной помощи. Все 6 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести в больницу. 4 из них находятся в тяжелом состоянии.

У девушки водителя диагностированы сотрясение головного мозга, травма головы и подозрение на перелом ребер.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Фото: ВК, Денис Полевин, Денис Шубин