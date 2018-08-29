В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты, двое погибли

Появились подробности трагедии в Омске.

Вечером 28 августа четверо рабочих упали со строительных лесов, два человека от травм скончались.

Сообщается, что четверо рабочих во время ремонтных работ на элеваторе из-за обрыва троса человека упали с 30-метровой высоты. Двое из них от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один рабочий находится в тяжелом состоянии в больнице. Четвертый рабочий существенных травм не получил.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, изъяты документы подрядной организации, осуществлявшей строительные работы, с участием альпинистов осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования. СУ СК РФ по Омской области

Расследование уголовного дела продолжается.