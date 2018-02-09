В Омске автоледи протаранила забор детского сада

В социальных сетях опубликовано видео последствий наезда дамы в забор детского сада.

Накануне, 8 февраля, у детского сада № 394, который находится на проспекте Менделеева в Советском округе в Омске, произошел инцидент, который только по счастливой случайности закончился благополучно.

Автоледи въехала в металлический забор детского дошкольного учреждения. Сила удара была такова, что частично забор был снесен. Женщина объяснила свой поступок тем, что она перепутала педали "газ" и "тормоз". Возмущению очевидцев и пользователей социальных сетей не было предела.

Видео: ВК, REGIK55 ОМСК