В "Охта Молле" заметили очередь на вакцинацию

Очевидцы делятся кадрами очередей, где явно не соблюдается социальная дистанция.

В четверг, 1 июля, в петербургском торговом центре "Охта Молл" заметили гигантские очереди на вакцинацию, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на своих читателей.

На фото видно, как девушка разговаривает с толпой. Как отметил очевидец, работница пункта вакцинации уточняла, что бланков хватит только до 16:00, остальным придётся прийти в другой день. В ответ ей отметили, что некоторые стоят в очереди больше трех часов, но расходиться все равно пришлось.

Напомним, что пункт вакцинации в "Охта Молле" открыли в феврале. Он работает каждый день с десяти часов утра до половины восьмого вечера. Врачи рекомендуют подходить в окно с 10:00 до 14:00, объясняя это ограниченным количеством вакцин и ожиданием в очереди до двух часов.

Ранее мы писали, что эксперты объяснили спрос на пункты вакцинации в ТЦ у петербуржцев.

Фото: "Фонтанка"