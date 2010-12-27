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В Обводном канале плавает огромная луна
Сегодня, 17:08
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alexandra08
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В Обводном канале плавает огромная луна

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Необыная инсталляция появилась на воде в честь предстоящего Фестиваля света.

Утром в пятницу 2 ноября петербуржцы заметили огромную луну в Обводном канале. Семиметровый макет спутника Земли буксировал катер. Как выяснилось позднее, инсталляция появилась на воде в честь предстоящего Фестиваля света. Напомним, меропритятие пройдет 3 и 4 ноября в Парке Победы.

Луна будет установлена прямо в Обводном канале. Это точная уменьшенная копия небесного тела. Специально для этой Луны разработали уникальные крепления и скрытый понтон, которые будут удерживать ее на воде.  Суммарный вес объекта составляет более 1,5 тонн, диаметр 6,2 метра. 

Организаторы фестиваля.

Напомним, что в этом году Фестиваль света будет посвящен теме Космоса. 

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК.

Теги: космос , обводный канал , фестиваль света
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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