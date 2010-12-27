В Обводном канале плавает огромная луна

Необыная инсталляция появилась на воде в честь предстоящего Фестиваля света.

Утром в пятницу 2 ноября петербуржцы заметили огромную луну в Обводном канале. Семиметровый макет спутника Земли буксировал катер. Как выяснилось позднее, инсталляция появилась на воде в честь предстоящего Фестиваля света. Напомним, меропритятие пройдет 3 и 4 ноября в Парке Победы.

Луна будет установлена прямо в Обводном канале. Это точная уменьшенная копия небесного тела. Специально для этой Луны разработали уникальные крепления и скрытый понтон, которые будут удерживать ее на воде. Суммарный вес объекта составляет более 1,5 тонн, диаметр 6,2 метра. Организаторы фестиваля.

Напомним, что в этом году Фестиваль света будет посвящен теме Космоса.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК.