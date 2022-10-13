Стефан Дюжаррик рассказал о том, что прогресса в вопросе все еще нет.

В ООН заявили об отсутствии прогресса по миссии организации в Еленовке. Соответствующей инфрмацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами поделился официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Специалист заметил, что никаких подвижет в отправке международной делегации экспертов нет не из-за того, что сотрудники ООН не предпринимают усилий по данному направлению.

Нет. И не потому, что мы не прилагаем усилий. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Вооруженные силы Украины 29 июля атаковали при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства следственный изолятор Донецкой народной республики, расположенный в районе Еленовки. В результате обстрела погибли 50 граждан Украины. Также доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных, пострадали 8 сотрудников СИЗО.

В ООН заявили, что ситуация вокруг Запорожской АЭС развивается в неверном направлении.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций