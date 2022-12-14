В ООН выразили обеспокоенность данными о роспуске в Twitter совета доверия и безопасности

Стефан Дюжаррик оценил задачу, которая стоит перед руководством соцсетей.

В ООН выразили обеспокоенность данными о роспуске в социальной сети Twitter (нежелательная соцсеть в России) совета доверия и безопасности. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. По словам чиновника, руководство подобных компаний должно формировать такие условия, при которых приложения не станут площадками для распространения ненависти и дезинформации. Таким образом спикер ответил на вопрос от одного из корреспондентов в Нью-Йорке.

Мы очень обеспокоены тем, что платформы социальных сетей могут стать средой распространения ненависти и дезинформации. Я считаю, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны сделать так, чтобы этого не произошло. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций