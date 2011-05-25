В ООН указали на причины вывода постпреда Израиля из зала Генассамблеи

Стефан Дюжаррик напомнил об инциденте в штаб-квартире ООН от 19 сентября.

В ООН указали на причины вывода израильского постоянного представителя из зала Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Этот инцидент якобы произошел из-за попытки Гилада Эрдана устроить протест во время выступления иранского премьер-министра Эбрахима Раиси. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Происшествие зафиксировано 19 сентября, когда Раиси выступал на общеполитических дебатах

Он действительно был выведен из зала. На этом мы считаем вопрос закрытым...принципиально важно соблюдение каждым требований этикета Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что израильская делегация вышла из зала во время выступления с трибуны ГА ООН Эбрамиха Раиси. При этом Гилад Эрдан, встав со своего места, спустился по рядам и развернул плакат с лозунгом в защиту прав иранских женщин. В результате дипломата вывели из зала заседаний сотрудники охраны штаб-квартиры.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций