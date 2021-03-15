Ровно год назад в Нью-Йорке умер первый пациент с COVID-19.

В Нью-Йорке прошла траурная церемония по погибшим в период пандемии. Трансляцию вёл телеканал "Известия".

Подчёркивается, что за время пандемии коронавируса в Нью-Йорке погибли 30 тысяч человек. Это больше, чем во время войны во Вьетнаме или терактов 11 сентября.

Память жертв коронавируса почтили во время траурной церемонии. Фото погибших спроецировали на Бруклинский мост.

Ровно год назад в Нью-Йорке умер первый пациент с COVID-19.

Ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Видео: YouTube / FNTV - FreedomNewsTV