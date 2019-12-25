В Новосибирской области задержали полицейского по подозрению в убийстве друга-трансгендера

Полицейский убил любовника и спрятал тело.

В Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве известного в Сибири трансгендера.

Телеграм-канал "112" сообщает, что в Новосибирске задержали 20-летнего сотрудника ПСС по подозрению в убийстве известного в Сибири 24-летнего трансгендера Николая Басаковского, который называл себя Викторией. Пара какое-то время встречалась, но 5 октября на почве ревности между парой произошла ссора, в ходе которой полицейский задушил "подругу".

После убийства подозреваемый вывез тело в Искитимский район и закопал в километре от села Бурмистрово. После этого он сообщил о пропаже человека. Полиция во время розыска вышла на заявителя. Сейчас под давлением улик полицейский сознался в убийстве и показал, куда спрятал тело.

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Фото:112