В Новосибирске произошел пожар в пятиэтажном доме на площади 500 кв. м

Сведений о пострадавших нет, в здании частично обрушилась кровля.

Пятиэтажный жилом дом воспламенился на территории Новосибирска. Об этом сообщили региональные экстренные ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что пострадала крыша здания. Пламя распространилась на территорию в 600 квадратных метров. На текущий момент из людей никто не пострадал. На месте ликвидации огня трудились 45 человек личного состава и 14 единиц техники. В том числе привлекалось высотное оборудование. Газодымозащитники провели поквартирную разведку в ходе которой эвакуировали из дома 30 человек. В качестве пункта обогрева для жильцов дома местная администрация выделила местным жителям автобус.

Поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице 2-й переулок Краснодонский...Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в пятиэтажке на 2-м переулке Краснодонском в Новосибирске. пресс-слжба ГУ МЧС по региону

На текущий момент сообщается о частичном обрушении кровли.

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Фото и видео: ГУ МЧС России