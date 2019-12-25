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Спасатели вернули мужчину и ребенка, дрейфующих в акватории Волховской губы
Сегодня, 11:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели вернули мужчину и ребенка, дрейфующих в акватории Волховской губы

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Спасатели искали дрейфующих в условиях сильного ветра и высоких волн.

Сотрудники МЧС России вернули мужчину и ребенка из свободного плавания в акватории Волховской губы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС

В незапланированный дрейф превратилась водная прогулка отца и сына в Ленинградской области. Они вышли в акваторию Волховской губы на надувной лодке с мотором, но уже через несколько часов мотор заглох.

Спасатели искали дрейфующих в условиях сильного ветра и высоких волн. Спасательная операция завершилась успешно: мужчину и 9-летнего ребенка забрали на борт, а лодку отбуксировали на берег.

Фото: МЧС России

Теги: волны, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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