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В Новосибирске прохожие нашли возле остановки труп девушки
Сегодня, 8:59
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MShaffter

В Новосибирске прохожие нашли возле остановки труп девушки

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Тело, вероятно, пролежало несколько часов, но никто не обратил внимания.

В Новосибирске возле остановки общественного транспорта несколько часов пролежало тело девушки.

Накануне вечером, 14 октября, на остановке "Часовая" молодая пара увидела на земле девушку. Парень попытался нащупать пульс. Поняв, что девушка мертва, вызвал полицию.

Сотрудники полиции сказали, что девушка умерла примерно 5-6 часов назад. Все это время тело лежало возле остановки, но никто до этого не обратил внимания, не вызвал полицию и скорую.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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