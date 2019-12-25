В Новосибирске приговорили к колонии экс-начальника отдела СКР

Он брал взятки с адвокатов за предоставление необходимой им информации и подзащитных.

В Новосибирске суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону Юрия Лущенкова. Об этом информирует пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Лущенкова признали виновным в незаконном обороте оружия и получении взятки. Было установлено, что он помогал защитникам организаторов нелегального казино, против которых было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, виновный брал взятки за предоставление копии информации о подзащитных, которая была на них собрана. Среди документов были протоколы допросов свидетелей, а также результаты экспертиз. Таким образом он получил около двух миллионов рублей.

Лущенкова приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности, а также специального звания "полковник юстиции". Приговор может быть обжалован.

Ранее в Петербурге суд огласил приговор в отношении Александра Безрукавенко, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил женщину.

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